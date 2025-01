La prima cittadina si trasferisce a Palazzo della Penna

Riprende il giro tra gli uffici del Comune di Perugia da parte della sindaca, Vittoria Ferdinandi. La prima cittadina, infatti, ha deciso all’inizio del suo mandato, di trascorrere un periodo di tempo alternativamente, nelle diversi sedi dell’ente. "Questa settimana – annuncia sui social - mi trasferirò a Palazzo della Penna, sede dell’assessorato alla cultura, da dove eserciterò i miei doveri da sindaca. Continua la pratica di prossimità che avevamo inaugurato a novembre – continua Ferdinandi - per conoscere e stare al fianco di tutti quegli uomini e quelle donne che, ogni giorno, con il loro lavoro contribuiscono a portare avanti la macchina comunale. Vicinanza ai dipendenti e ai cittadini, per un’amministrazione trasparente che sappia rispondere alle esigenze di tutte e tutti".

"Lo spirito parte dalla volontà di essere al fianco dei dipendenti – aveva detto nella sua prima ‘trasferta’ a Monteluce la sindaca Ferdinandi - e di operare direttamente nei luoghi in cui vengono sviluppate le politiche comunali. Metterci in ascolto ed essere pienamente consapevoli di ciò che accade negli uffici comunali è fondamentale per garantire che le nostre azioni siano sempre in linea con le reali necessità della comunità". L’iniziativa proseguirà anche in altre sedi distaccate. E con l’occasione la sindaca ha ringraziato il vicesindaco Marco Pierini per la disponibilità.