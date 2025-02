La presidente Proietti: "Noi con Papa Francesco"

Auguri a Papa Francesco, ricoverato al Gemelli, dalla presidente della Regione, Stefania Proietti: glieli ha rivolti intervenendo in Assemblea legislativa sulle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte della morte del Santo di Assisi. "Parlando di San Francesco, sicura di farmi interprete di ognuno di noi e dell’Umbria intera, esprimo un sentimento di buon augurio a Papa Francesco che proprio del nostro santo porta il nome" ha sottolineato Proietti. "San Francesco è un simbolo universale e la sua eredità è radicata in ogni angolo dell’Umbria" dice nel frattempo la consigliera regionale e vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Bianca Maria Tagliaferri (Umbria domani) in merito alla mozione approvata che chiede alla Giunta regionale di estendere le celebrazioni francescane a tutta la regione, "valorizzando la memoria di ogni comune e potenziando il turismo religioso e culturale per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi". "L’iniziativa - spiega Tagliaferri - trae ispirazione dal lavoro del Comitato nazionale e dalla strategia già avviata dalla Famiglia Francescana".