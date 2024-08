"La piscina comunale non chiude". Lavori rinviati, i corsi sono salvi

I lavori di riqualificazione per ora sospesi. La chiusura della stagione estiva anticipata per consentire interventi di manutezione sugli impianti. La ripartenza regolare di tutti i corsi a partire dal 16 settembre. Sono queste le decisioni prese da amministrazione e Polisport per la piscina comunale di via Engels. "La stagione estiva della piscina comunale di Città di Castello – è spiegato nella nota ufficiale che fa chiarezza sulla situazione – si concluderà domenica 25 agosto e da lunedì 2 settembre a sabato 14 settembre le vasche interne saranno aperte al nuoto libero, dalle 8 alle ore 14.

Lunedi 16 settembre partirà a pieno regime e a tariffe invariate la stagione autunno-inverno 2024/25: nelle vasche interne dell’impianto di via Engels inizieranno, infatti, i corsi della scuola di nuoto federale di Polisport, le lezioni di acquafitness, il nuoto libero, l’attività dei nuotatori master, i corsi per gestanti e bambini fino a tre anni di età, l’attività dei gruppi di utenti cardiopatici, della terza età, dei subacquei e dell’associazione Beata Margherita, i progetti del nuoto per le scuole. Il primo quadrimestre di corsi sarà completato interamente, con il termine delle lezioni previsto per il 18 gennaio 2025". "In considerazione degli importanti lavori di riqualificazione che interesseranno la piscina comunale, abbiamo deciso di bruciare i tempi per l’avvio dell’attività sportiva, anticipando tutte le tempistiche dei corsi di nuoto e acquafitness, che partiranno il 16 settembre mentre l’anno scorso avevamo iniziato il 25 settembre, e riducendo a una sola settimana lo stop dell’impianto dopo la chiusura estiva", spiega l’amministratore unico di Poliport Stefano Nardoni, annunciando l’avvio della nuova stagione. "La programmazione sportiva che proporremo agli utenti, alle stesse condizioni dell’anno scorso – osserva Nardoni - era già stata concordata con l’amministrazione comunale e, grazie alla positiva interlocuzione tra Comune e Regione che permetterà di gestire le fasi di affidamento dei lavori con l’impianto aperto fino all’inizio dell’intervento di manutenzione straordinaria, siamo finalmente in grado di partire". Riguardo alla gestione del periodo di chiusura della piscina comunale prospettato per l’esecuzione delle opere da 1 milione 314.761,49 euro cofinanziate da Regione e Comune per l’efficientamento energetico e la prevenzione del rischio sismico, l’amministratore unico di Polisport sottolinea "l’impegno della società per tutelare gli utenti". Il cronoprogramma sarà comunque da definire con la Regione.