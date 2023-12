La pianista Ying Li suona per gli “Amici“ . Al via “Note d’autore“

Doppio concerto per la stagione degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. Domani alle 17.30 alla Sala dei Notari sarà protagonista la giovane pianista cinese Ying Li (nella foto), già vincitrice del Premio Internazionale “Antonio Mormone” nel 2021 e di numerosi riconoscimenti internazionali: eseguirà “Soeur Monique” e “Le Tic-Toc-Choc, ou Les Maillotins” di François Couperin, “Le tombeau de Couperin”, di Maurice Ravel, Sarcasmes op. 17 e Tre dei Dieci pezzi dal balletto “Romeo e Giulietta” op. 75 di Sergej Prokofiev e “Réminiscences de Norma” di Franz Liszt. A Solomeo invece si apre oggi “Note d’autore“ per l’Avvento, una rassegna di concerti reading sul restaurato organo “ Rossi” del 1791 della Chiesa di San Bartolomeo. L’ingresso è libero. Alle 16 va in scena lo spettacolo “La prima luce nella stalla e un cavalluccio a dondolo“, con Gionni Scriboni, cornamusa, Maurizio Maffezzoli, organo, e Giulia Zeetti, voce recitante.

La rassegna introduce temi e musicalità del Natale e prosegue fino al 23dicembre