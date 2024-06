La “Pfu“ campione regionale under 14. Le ragazze del basket ricevute in Comune

UMBERTIDE - La Pallacanestro Femminile Umbertide, campione regionale under 14, incontra l’amministrazione comunale. A riceverla il sindaco Luca Carizia e l’assessore allo Sport Lorenzo Cavedon. Quella della piccole atlete della Pfu è stata una crescita costante, fatta di palestra e allenamento in campo. "È stata un’occasione – dice Carizia – per riconoscere ufficialmente i meriti sportivi delle nostre atlete e per sottolineare l’importanza dello sport giovanile come strumento di disciplina, educazione, crescita personale e sociale. Le nostre piccole campionesse hanno mostrato grande spirito di squadra, sportività, collaborazione e rispetto reciproco". "La vittoria delle nostre ragazze è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità – dichiara coach Simone Tosti –. Questi successi sono il frutto di sacrifici, dedizione e un grande spirito di squadra".