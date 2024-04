La Pfm canta De Andrè. Il concerto arriva finalmente al Lyrick

Arriva finalmente al Lyrick “PFM canta De André - Anniversary”, il tour della prog band più famosa al mondo tornata sui palchi per celebrare il fortunato sodalizio con il grande cantautore genovese e riproporre una serie di concerti a 45 anni dal tour “Fabrizio De André e PFM in concerto” che ha segnato l’inizio di una delle migliori collaborazioni artistiche. Il concerto si terrà questa domenica alle 18 nel teatro di Assisi, come recupero della data annullata del 22 marzo.

Per rinnovare l’abbraccio fra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”, completamente rivisitati dalla band. Sul palco la band guidata da Franz Di Cioccio (nella foto) si proporrà in una formazione spettacolare, con tre ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore Pfm) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere, Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber e Luca Zabbini, leader dei Barock Project.