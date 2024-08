La Pfm a Castiglione . Il concerto è alla Rocca

È davvero un evento atteso da anno. Sabato alle 21 al Teatro della Rocca Medievale è tutto pronto per il concerto della Pfm - Premiata Forneria Marconi, la rock band italiana più conosciuta all’estero che torna sulle rive del Trasimeno, dopo il concerto del 3 agosto 1975 al Lido Arezzo. Il concerto è fortemente voluto dall’associazione “Trasimeno Prog” che, al quinto anno e dopo aver ospitato tutto il meglio del “progressive rock” italiano, metta la cosiddetta “ciliegina sulla torta”.

La band sarà a Castiglione del Lago con una tappa del tour “PFM Live”, durante il quale porterà sul palco i più grandi successi del suo vastissimo repertorio con una formazione straordinaria con Franz Di Cioccio, voce e batteria, Patrick Djivas, basso (insieme nella foto), Marco Sfogli, chitarra elettrica, Alessandro Scaglione, tastiere, Eugenio Mori, batteria, Alessandro Bonetti, violino. Special guest: Luca Zabbini, tastiera e voce. La Pfm ha terminato a metà maggio un tour invernale di circa 60 date e si è già rimessa in pista per date che al momento prevedono concerti fino al prossimo dicembre. La band, che di recente è stata collocata nella posizione numero 50 nella Royal Rock Hall of Fame dei 100 artisti più importanti del mondo, nel 2018 ha conquistato il prestigioso premio come “Migliore artista internazionale dell’anno” ai Prog Music Awards UK 2018, il contest internazionale dedicato ai maestri e alle nuove proposte della musica rock. Manca da sei anni, l’ultima esibizione al Teatro Lyrick di Assisi nel 2018, un concerto con il repertorio storico, quello per intenderci compreso tra “Storia di un minuto” e “Ho sognato pecore elettriche”, uscito nell’autunno del 2021.

Oltre al concerto, da domani a domenica c’è anche la “Fiera del Disco” in Piazza Gramsci, davanti a Palazzo della Corgna.