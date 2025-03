La passione e il pallone con due facce

Ormai da anni la pallavolo attira più spettatori del calcio. C’è più gente a vedere la Sir nel PalaBarton esaurito che a tifare il Perugia nel Curi triste, semivuoto e con i settori chiusi. Poi ci si è messo pure il pastrocchio del rissone in autostrada, con i tifosi del glorioso Grifo che non potranno più seguire la squadra in trasferta sino al termine della stagione. In questo momento è in atto una rivoluzione nello sport perugino, visto che pure le ragazze belle e brave della Bartoccini volley hanno quasi riempito il palasport di Pian di Massiano per festeggiare la salvezza in serie A1. Nel frattempo il calcio annaspa con tre allenatori cambiati e il Perugia in zona retrocessione in serie C. Un pallone a due facce, si potrebbe dire. Ma una è buia.