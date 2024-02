"La Passeggiata" si rifà il look. Avviato il progetto di restyling

Il Comune di Spoleto avvia il progetto di restyling di viale Giacomo Matteotti, parte dal verde pubblico e dai giardini, ma i residenti sollecitano gli interventi di ricostruzione post sisma. Gli spoletini la chiamano "La Passeggiata" ed è uno degli angoli più suggestivi della città, soprattutto al tramonto nella stagione estiva. Il terremoto del 2016, che ha creato diversi danni soprattutto al centro storico, non ha risparmiato neanche questo tratto di strada che da viale Matteotti arrivava fino a largo Ugo Ojetti e al viale dei Cappuccini, perché il muro che fiancheggia il marciapiede sul lato San Carlo è crollato a causa delle violenti scosse sismiche. Sono trascorsi ormai oltre sette anni, ma quel muro ornamentale con degli enormi vasi di fiori in marmo, dopo esser stato interessato da alcuni lavori di messa in sicurezza non è ancora stato ricostruito. Le macerie sono protette da una vistosa ed ingombrante impalcatura in ferro e legno per evitare il crollo definitivo. L’intero percorso pedonale, pur essendo comunque accessibile ai pedoni e arredato con delle panchine è transennato per evitare che le persone possano avvicinarsi al muro o ai vasi. Le segnalazioni da parte dei cittadini che sollecitano il comune ad intervenire per restaurare quel muro si susseguono ormai da tempo e sono finalizzate innanzitutto a restituire quanto prima un aspetto decoroso alla prima via che accoglie a Spoleto i turisti. L’ufficio tecnico del Comune, ha regolarmente censito il muro tra i beni pubblici danneggiati dal sisma.

Il danno provocato dalle ripetute scosse di terremoto, secondo le stime dei tecnici, ammonta a 384.512 euro e la richiesta del finanziamento per attivare l’intervento di restauro è già stata regolarmente inserita da tempo nella piattaforma predisposta dagli uffici della ricostruzione. In attesa di capire quando partiranno gli interventi di ricostruzione del muro, il comune ha presentato alla regione Umbria un progetto di riqualificazione chiedendo un finanziamento nell’ambito del "programma di riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico e degli spazi pubblici all’aperto dedicati al gioco dei bambini". L’importo degli interventi è pari a 30mila euro comprende il "monitoraggio strumentale dei lecci secolari presenti lungo viale Matteotti e viale dei Cappuccini, il riordino e contenimento delle chiome ed eventuali sostituzioni. Il comune cofinanzierà il progetto per 5mila euro ed è prevista anche la sostituzione dei giochi per bambini dei giardini.