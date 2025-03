“La Nuova Stagione“ inizia con Flavia Restivo

L’obiettivo è far incontrare il pubblico – soprattutto gli studenti universitari – con le voci emergenti della cultura italiana nell’editoria e nel cinema: ecco “La Nuova Stagione“, rassegna multidisciplinare promossa da MenteGlocale con il sostegno di Adisu che prende il via oggi alle 18.30 alla libreria Pop Up in piazza Birago. Protagonista del primo appuntamento è Flavia Restivo, politologa, digital strategist e divulgatrice, che presenta il suo libro “Gli svedesi lo fanno meglio“ (Rizzoli), il racconto e l’analisi di come un’educazione affettiva e sessuale di stampo nordico può cambiare il nostro Paese (in meglio). Con l’autrice dialoga Enrica Berta, educatrice sessuale e collaboratrice del Vù Festival. Il libro mette a confronto la cultura individuale, scolastica e sociale italiana e svedese per mostrare che i passi avanti in questo campo non sono soltanto necessari, ma possibili e preziosi.

La Nuova Stagione proseguirà poi fino a maggio, per analizzare con autori e autrici, attraverso i loro lavori, i linguaggi e i temi della produzione editoriale (narrativa, saggistica, graphic novel, poesia) e cinematografica contemporanea. I prossimi appuntamenti di marzo saranno martedì 25, alle 21 al PostModernissimo, con l’incontro con il regista Edgardo Pistone e la proiezione del suo film “Ciao bambino“, Miglior opera prima alla Festa del Cinema di Roma (ingresso gratuito per studentesse e studenti universitari) e sabato 29 alle 18.30 alla libreria Pop Up per la presentazione di “Airù“ (edizioni Italo Svevo), romanzo d’esordio di Alberto Locatelli.