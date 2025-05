Città in fermento, c’è il Giro d’Italia: "Grande entusiasmo, occasione unica"

La città è in pieno fermento. Oltre agli eventi ceraioli che avvicinano gli eugubini al 15 maggio, Gubbio sta preparando gli ultimi accorgimenti per la buona riuscita anche della partenza della nona tappa del Giro d’Italia, che collega Gubbio e Siena, che partirà il 18 maggio. Saranno in migliaia gli atleti, accompagnatori e giornalisti che arriveranno da tutto il mondo e la città di pietra propone una due giorni di eventi dedicati a sport, musica e divertimento. Tutto inizierà sabato 17 maggio con “La Notte Rosa - Un Giro da vivere“: alle 15 partirà la Pedalata Rosa alla pista ciclabile “Le Cerque“ con i ragazzi e le ragazze delle associazioni sportive, aperta a tutti coloro che avranno voglia di salire in sella, mentre alle 17.30 aprirà il Villaggio Sponsor in Piazza San Giovanni, con musica e possibilità di acquistare tutta la gadgetistica legata al Giro. Dalle 18.00 alle 24.00 Corso Garibaldi diventerà il cuore pulsante della festa, con la Tappa Spritz (rigorosamente in rosa) nei locali, dj set con Simon Dub e musica dal vivo con la Fso - Original Mashup. Domenica 18 sarà il grande giorno della partenza ufficiale del Giro: la mattinata si aprirà alle 7.30 con la Pedalata Mediolanum sul percorso Gubbio-Fossato e ritorno, mentre alle 10.00 prenderanno il via le attività legate alla partenza del Giro in Piazza Quaranta Martiri, con l’apertura del Villaggio Sponsor in Piazza San Giovanni e il coinvolgimento delle scuole primarie cittadine nel progetto Biciscuola. "Il Giro d’Italia, una vera e propria ’trama in rosa’ che lega le comunità di tutto il mondo, è una delle vetrine più importanti a livello internazionale per il nostro Paese – ha sottolineato il sindaco Vittorio Fiorucci – e per Gubbio rappresenta un’occasione unica. Stiamo vivendo questa avventura con entusiasmo e grande senso di responsabilità, consapevoli dell’enorme ritorno d’immagine che ci attende". "Gubbio si è preparata con entusiasmo e partecipazione – ha sottolineato l’assessore allo Sport, Carlotta Colaiacovo –. È un momento storico per il nostro territorio e vogliamo viverlo con l’energia e la passione che ci contraddistinguono. Siamo certi che il Giro saprà trasformare Gubbio in un palcoscenico unico".

Federico Minelli