La nuova scuola "Istituto più accogliente. Questo è un bene per tutta la collettività"

Solfagnano festeggia la nuova scuola. Il plesso in via Milletti, che ospita una elementare e una media (rispettivamente 98 e 116 iscritti), afferenti all’Istituto comprensivo Perugia 15, è stato oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di facciate e copertura per un importo di 300mila euro. I lavori, finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si sono concentrati sulla copertura, con la sistemazione dell’impermeabilizzazione e la manutenzione delle travi lignee, e sulle facciate dell’edificio con l’isolamento a cappotto. A eseguire l’intervento è stata la ditta di Perella Vinicio srl di Perugia, su progetto e direzione del Comune.

"L’intervento alla scuola di Solfagnano – dice il vicesindaco e assessore all’istruzione Gianluca Tuteri, presenti il sindaco Andrea Romizi e la dirigente scolastica Silvana Fioravanti – è importante non solo per i ragazzi che la frequentano, ma per l’intera comunità. La presenza di una scuola accogliente e adeguata rende più attrattivo il territorio stesso, agevola la conciliazione famiglia-lavoro, stimola la partecipazione dei cittadini alla cura del bene comune. Non ultimo garantisce la possibilità ai bambini che la frequentano di continuare a coltivare l’amicizia con i compagni anche fuori dell’orario scolastico e la presenza dei bambini nelle strade del quartiere è senza dubbio elemento di grande ricchezza". La dirigente dell’Unità operativa Edilizia scolastica del Comune di Perugia, Monia Benincasa, ha ricordato che ci sono altri sei cantieri finanziati dal Pnrr e in tutto sono dieci quelli in corso per un investimento totale di 17,8 milioni. Alla fine cinque scuole saranno sostituite realizzando tre nuovi plessi.