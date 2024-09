La nuova mensa è realtà. Prima opera con i fondi del Pnrr alla primaria Giovanni XXIII

Inaugurato ieri l’ampliamento della mensa della scuola primaria Giovanni XXIII a Santa Maria degli Angeli, la prima opera nel suo genere finanziata grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) a essere terminata in Umbria.Conta 320 metri quadrati compresi i servizi e l’ampliamento della nuova cucina. Il costo dell’opera, i cui lavori iniziati a giugno 2023, è stato di 726 mila euro. L’amministrazione comunale ha inoltre chiesto e ottenuto per la stessa scuola un finanziamento di oltre 800mila euro per lavori di efficientamento energetico e per la sostituzione di tutti gli infissi dell’intero plesso scolastico Giovanni XXIII. Al taglio del nastro - davanti ai bambini, ai genitori, al personale docente e non docente e la dirigente scolastica Chiara Grassi dell’istituto scolastico, delle imprese e ai tecnici e al personale del Comune che hanno lavorato al progetto e alla realizzazione a tempo record - viene evidenziato dal Comune - sono intervenuti il sindaco Stefania Proietti e gli assessori Veronica Cavallucci e Paolo Mirti, oltre che dal vice sindaco Valter Stoppini. "Come amministrazione - ha detto la Proietti - siamo orgogliosi di questo traguardo perchè l’ampliamento della mensa con i relativi nuovi locali è un luogo di educazione e di socialità, risolve il problema dei doppi turni e averlo costruito secondo criteri moderni e funzionali, con risorse Pnrr, tra i primi in Umbria, che siamo stati in grado di intercettare, ci riempie di soddisfazione". Per l’assessore Mirti "oggi è un giorno importante perchè la scuola oltre a insegnare conoscenze deve avere spazi come la mensa pensati per il benessere dei ragazzi e per la loro crescita". "Si tratta di un’opera costruita tenendo conto delle migliori soluzioni di risparmio energetico e sicurezza antisismica" spiega Cavallucci.