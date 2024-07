"La Notte Bianca di Bastia è un evento irrinunciabile"

BASTIA UMBRA – "La Notte Bianca di Bastia Umbra si conferma quindi un appuntamento irrinunciabile, capace di attrarre e coinvolgere un pubblico sempre più numeroso". E’ quanto sostiene la Confcommercio di Bastia Umbra, con il presidente Marco Montecucco che parla di un risultato straordinario, un segnale importante di vitalità. "E Bastia aveva bisogno di un segnale importante di vitalità – sottolinea Montecucco -. Siamo estremamente felici della risposta positiva del pubblico alla Notte Bianca di quest’anno. Dobbiamo ringraziare tutte le persone che hanno partecipato ed animato le nostre vie ed i nostri esercizi commerciali. E tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata, a cominciare dalle attività economiche locali che, con la loro apertura e il loro supporto, hanno reso possibile il successo dell’evento. Un ringraziamento particolare va al Comune di Bastia Umbra per il sostegno economico, agli uffici tecnici comunali per la collaborazione e a tutto lo staff organizzativo per il contributo decisivo alla riuscita della manifestazione". Dal palco di Piazza del Mercato il sindaco Erigo Pecci, insieme al resto dell’amministrazione comunale e al Presidente di Confcommercio Bastia Umbra, ha espresso la sua soddisfazione per la folta partecipazione affermando che questo deve essere lo spirito guida della vita di Bastia: partecipazione, condivisione e voglia di stare insieme. "La Notte Bianca di Bastia, inserita nel cartellone di eventi di Bastia Estate, che proseguirà per tutto il mese di luglio e agosto – ha detto Pecci -, ha rappresentato un’opportunità di promozione e sviluppo del turismo e dell’economia locale oltre che un’occasione di partecipazione e divertimento".