"La nostra abitazione si è praticamente girata"

"Qui fino al terremoto viveva anche mia zia che ha più di 100 anni, poi c’erano due inquilini. Ora la nostra casa è stata dichiarata completamente inagibile e siamo tutti fuori. I tetti reggono, ma al piano terra i cretti hanno creato uno spostamento dell’abitazione. Speriamo solo di poterla rimettere a posto in tempo in modo che tutte le persone che ci vivevano possa tornare qui", il signor Mario è appena uscito dalla sua abitazione dopo un sopralluogo coi vigili del fuoco che hanno posto le transenne al centro di Pierantonio, una palazzina ‘storica’ su tre piani gravemente lesionata. "Le crepe che sono fuori si vedono anche dentro, e sono per lo più nella parte bassa dello stabile", aggiunge. Circa il 10% delle case ispezionate dai vigili del fuoco sono state giudicate con lesioni di grave entità da parte del team di tecnici del Corpo nazionale, esperti nella valutazione di dissesti statici.