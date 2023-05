La natura più dei videogame I ragazzi e la gioia green di vivere nella campagna

"Non sono un grande studioso e non sono ricco. La mia fortuna è la mia campagna. Mentre molti miei amici si annoiano e passano il tempo con i videogiochi, io sono felice e libero, immerso nella natura… Le sere, mentre cammino, sento l’odore del timo selvatico fresco e profumato, che rimane nelle mie narici fino a quando mi addormento… Capisco che tutto questo è la mia vita. Non so che farò da grande ma di una cosa sono sicuro: mai e poi mai abbandonerò i miei animali, il mio rifugio, la mia campagna. Ecco perché sono un ragazzo fortunato". Nicola Cosseddu ha 13 anni e queste frasi sono dei passi della poesia con cui ha ottenuto una menzione speciale al premio letterario ’Fuori e dentro di me’. Nicola non è stato il vincitore ma ora che la sua opera è diventata "virale", condivisa da amministratori locali e politici, concittadini e sconosciuti nel grande universo del web tutti sono incuriositi dalla vita di campagna di questo ragazzo che ama veder nascere gli agnellini.

Sono stati un centinaio i testi in concorso e qualche giorno fa il centro polifunzionale L’Occhio di Tavernelle ha ospitato la cerimonia di premiazione. "I loro sono messaggi puri – riferisce la curatrice del Premio Cinzia Biani – verso i quali tutti noi abbiamo il dovere di metterci in ascolto cogliendo l’opportunità di rinnovarci e migliorare". La dodicesima edizione ha visto aggiudicarsi il primo premio Greta Visconti, della II FS, Istituto Comprensivo Benedetto Bonfigli di Corciano con il testo ’Sorridi’. Il secondo premio è andato a Irene Tavella, della III A, Istituto Comprensivo Panicale – Piegaro – Paciano, con il componimento ’Sono l’amore’. Il terzo premio ex aequo, è stato assegnato a ’Sotto l’albero di ciliegio’ di Angelica Piazza, della II A, Istituto Comprensivo Dalmazio Birago di Passignano e Tuoro sul Trasimeno, e a ’Tra le braccia del vento’ di Nicole Rotella, della II FS, Istituto Bonfigli di Corciano. Cinque i testi segnalati: ’Le mie due nazionalità’ di Naomi Mbisha, III A, Istituto Comprensivo Panicale-Piegaro-Paciano; ’Vivere’ di Isabella Gigliarelli, III B, Mazzini di Magione: ’Un ragazzo fortunato’ di Nicola Cosseddu, II C, Birago di Passignano; ’Discamilla’ di Camilla Boldrini, III A, Istituto Comprensivo Panicale-Piegaro-Paciano; ’La melanzana’, Marianna Di Pasquale, II FS, Bonfigli di Corciano.