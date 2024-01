La musica corre in aiuto di famiglie in difficoltà

CITTÀ DELLA PIEVE – Subito dopo le feste il bilancio: le associazioni di volontariato e promozione sociale, associazione turistica Pro Loco Pievese APS, A.L.I.Ce. Umbria, Donne La Rosa, Libera Universita’-LIBUNI, hanno presentato il resoconto dello Spettacolo per la solidarietà "Il Nostro Canto Libero", che si è svolto al Teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve il 27 dicembre scorso.

Le associazioni organizzatrici dell’evento, patrocinato dal Comune di Città della Pieve, si sono complimentate vivamente con il Gruppo Musicale "Qui per caso" che si è esibito a titolo completamente gratuito, per uno spettacolo che ha visto una grande partecipazione di pubblico. Le donazioni, volontariamente arrivate nell’occasione, integrate da fondi messi a disposizione dalle quattro associazioni, sono state destinate ad un progetto di assistenza per quattro famiglie pievesi in un momento sociale ed economico molto difficile. Una iniziativa di vera solidarietà e partecipazione che sicuramente sarà replicata in futuro.