’La montagna che vive’ Due secoli in un libro

GUALDO TADINO – Un libro intitolato ’Gualdo Tadino: la montagna che vive. Due secoli di storia attraverso le immagini’. Lo hanno realizzato Daniele Amoni, Sofia Raggi e Christian Severini, appassionati cultori della storia locale e della fotografia. Il volume viene presentato per iniziativa della Sc Photographers, del Comune, del Gruppo fotografico gualdese, del Birrificio Flea, dei club Rotary e Lions alle 17,30 di venerdì nella sala panoramica dell’Universo Flea, in via Fratelli Cairoli. Previsti gli interventi del curatore dell’opera, Daniele Amoni, di Sofia Raggi, autrice dei testi, del sindaco Massimiliano Presciutti, del vice-governatore umbro ed assessore regionale all’ambiente Roberto Morroni, di Matteo Minelli, Ceo di ’Universo Flea’. L’evento è coordinato dal co-autore Christian Severini. Il libro presenta immagini che testimoniano due secoli di storia, di civiltà, di socialità, con fotografie di pregio del 1900 e del 2000, reperite soprattutto in archivi privati e messe a disposizione degli autori, molte delle quali sono state restaurate con immagini di frequentatori della montagna e di paesaggi di grande bellezza naturalistica.

Alberto Cecconi