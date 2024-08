La ’Merenda contadina’. Tradizioni a Garavelle

CITTÀ DI CASTELLO – Tradizioni e sapori di altri tempi al Centro delle Tradizioni Popolari di Garavelle dove è andata in scena la ’Merenda contadina’, un viaggio alla scoperta delle giornate all’aria aperta come si trascorrevano una volta organizzato dalla Cooperativa “Poliedro” in collaborazione con il comune di Città di Castello. Nonostante il caldo torrido in tanti fra cui diversi turisti e visitatori non si voluti perdere la visita al Centro delle Tradizioni Popolari di Garavelle per scoprire come vivevano anticamente i nostri nonni. A seguire la Merenda contadina nella grande cucina della casa colonica.

“Merenda contadina” è un’esperienza green a contatto con la natura durante la quale vengono degustati prodotti tipici locali. Dopo una visita al museo, è stato possibile riscoprire l’antica usanza contadina della merenda. Si trattava di una pausa pomeridiana di ristoro dal lavoro nei campi e oggi, invece, è’ una pausa dalla frenesia della vita moderna. Molto apprezzata dai partecipanti la casa colonica, con i suoi ambienti ancora immersi di ricordi e profumi legati alle tradizioni contadine: sono stati i protagonisti di una suggestiva visita guidata.

Un’esperienza immersa nel verde e a contatto con la natura che si è conclusa all’esterno del museo con una merenda con cibi tipici della campagna come pane olio o pomodoro, formaggio, uva e noci e salame casareccio.