La macchina viaggia come un missile: a 189 km/h sulla statale, maximulta e patente sospesa

Perugia, 11 agosto 203 – Volava, praticamente. A quasi 190 chilometri orari, l’auto è stata "immortalata" dal telelaser della polizia stradale, impegnata sulla variante Civitanova-Foligno della statale “77“ come sulle altre tratte a quattro corsie, in controlli per contrastare comportamenti scorretti. Nell’ambito dell’operazione “Roadpol Speed“, gli agenti della Polstrada hanno contestato, in una giornata di controlli, 85 violazioni tra quelle rilevate sulla “77“ e quelle sul raccordo Perugia-Bettolle. Gli agenti hanno utilizzato, per verificare il rispetto dei limiti di velocità, Autovelox e Telelaser. I controlli, specifica la questura di Perugia, hanno interessato tutte le tipologie di veicoli: leggeri e pesanti, motocicli e autobus.

Tra le auto in transito, come detto, una che viaggiava particolarmente veloce, facendo registrare alla strumentazione utilizzata da una pattuglia sulla statale “77“, una punta di 189 chilometri orari. Le infrazioni rilevate hanno visto l’applicazione di una sanzione che varia tra 779 a 3.119 euro. In aggiunta, oltre alla decurtazione di 10 punti, si procede alla sospensione della patente di guida per un minimo di 6 mesi. Una corsa che, all’automobilista con il piede pesante, è costata piuttosto cara.

Il servizio di controllo sulle principali arterie della provincia di Perugia, come detto, è parte della campagna europea Roadpool Speed che ha come obiettivo quello di "elevare gli standard di sicurezza stradale armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte di contrasto i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo operativo a livello europeo".

