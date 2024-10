“La Locandiera“ inaugura il cartellone di Narni La Locandiera di Goldoni, diretta da Latella, apre la stagione al Teatro Manini di Narni con Sonia Bergamasco nel ruolo di Mirandolina. Una produzione del Teatro Stabile dell’Umbria che si esibirà in importanti teatri italiani. Il regista interpreta il testo come un gesto artistico potente e attuale, celebrando il ruolo della donna come protagonista capace di sfidare l'universo maschile.