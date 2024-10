La lista dei Cinquestelle. Luca Simonetti alla guida. Ecco l’elenco dei nomi

Il Movimento 5 stelle ha la sua lista per le elezioni regionali. Gli uomini e le donne di Giuseppe Conte in Umbria sostengono la candidata presidente Stefania Proietti, insieme al Pd, altri partiti del centrosinistra e alcune formazioni civiche. Una scelta che lo stesso leader degli ex grillini ha messo in dubbio qualche giorno fa in relazione a una eventuale presenza di Italia Viva (Matteo Renzi, ndr) con la Proietti costretta a precisare in ogni dove che qui in Umbria il problema non si pone proprio perché Iv non si presenterà col proprio simbolo. Bisognerà però vedere alla fine quanti danni avrà fatto l’uscita di Conte.

Intanto però ecco i Cinquestelle: non più ricandidabile per il limite dei due mandati il consigliere uscente e coordinatore regionale Thomas De Luca, la lista è guidata da Luca Simonetti, 49 anni, di Terni, attivo nelle politiche sociali e impegnato in agricoltura, già consigliere comunale nella sua città. Dopo di lui Valentina Pococacio, quarantacinquenne ternana, già candidata alle elezioni europee. La lista è frutto di autocandidature concertate poi dai gruppi territoriali del M5s e quindi ratificata con una votazione online. Che ha determinato anche l’ordine dei candidati. Il movimento ha spiegato che la lista è composta in maniera eterogenea su tutto il territorio regionale, con 10 uomini e 10 donne. Tra loro anche Giuliano Granocchia, un tempo a Sel e prima a ancora a Rifondazione comunista. "Un vero segnale di equilibrio e responsabilità verso la parità di genere che vogliamo portare al centro del dibattito politico regionale" ha sottolineato in una nota. "In un momento delicato come questo - ha aggiunto - abbiamo preso la decisione di appoggiare Stefania Proietti, consapevoli delle scelte già prese dalle destre che qualora vincessero rappresenterebbero un vero disastro per i nostri concittadini. La legge regionale ci impone un gesto di responsabilità, evitando scelte egoistiche che magari avrebbero portato qualche voto in più ma che avrebbero significato far vincere Donatella Tesei".

Questo l’elenco completo: Luca Simonetti, Valentina Pocaccio, Mauro Salciari, i Emanuela Arcaleni, Andrea Mancinelli, Loredana Smacchi, Samuele Bonanni, Chiara Fioroni, Matteo Severini, Paola Cianchelli ,Marco Monzi, Raffaella Brunozzi, Giuliano Granocchia, Anna Mastrobuono, Giampaolo Conti, Antonella Meniconi, Gian Pietro Stramaccia, Stefania Isabella, Massimo Bertone, Angelica Petrelli.