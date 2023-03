La Lista Civica all’attacco su riscossione tasse, sanità e sicurezza

La riscossione delle tasse, l’assenza di attività ambulatoriale dei medici di base e la reiterata mancanza di un progetto per la videosorveglianza sono i temi con cui la Lista Civica Piegaro torna all’attacco dell’amministrazione. "Il Comune per il servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, di tasse e tributi si è avvalsa del supporto di Etruria Servizi, società che alcuni cittadini ci hanno segnalato di utilizzare sistemi non molto precisi". "Abbiamo nuovamente rammentato al sindaco – continuano i consiglieri – la riduzione dei servizi sanitari nel Comune, infatti sia nel capoluogo di Piegaro che a Castiglion Fosco manca da anni l’attività ambulatoriale dei medici di base e che tale assenza ha creato e sta creando gravi disagi e difficoltà ai pazienti e ai loro familiari che sono costretti a percorrere molti chilometri per essere visitati". Altro tasto dolente sono l’assenza di un piano per la sicurezza e la mancata adozione della videosorveglianza.