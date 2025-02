’La leggenda del pallavolista volante’, Zorzi a Bettona

Lo sport incontra il teatro e si fa metafora della vita: la stagione del Teatro Excelsior di Bettona prosegue martedì alle 20.45 con “La leggenda del pallavolista volante“ di Nicola Zavagli e Andrea Zorzi, protagonista sul palco con Beatrice Visibelli (insieme nella foto) per la regia di Nicola Zavagli e i movimenti coreografici Giulia Staccioli.

Andrea Zorzi detto “Zorro” – il pallavolista due volte campione del mondo e tre volte campione europeo con l’indimenticabile Nazionale di Julio Velasco – sale per la prima volta sul palcoscenico e racconta la sua grande avventura. Attorno a lui, la verve esplosiva dell’attrice Beatrice Visibelli disegna un paesaggio narrativo carico di ironica allegria, dando vita alla moltitudine di personaggi che hanno accompagnato la vita e la carriera di un autentico mito dello sport italiano. Lo spazio del palco si trasforma in un campo da pallavolo, per rivivere le azioni mozzafiato scolpite nella memoria di tutti, le vittorie leggendarie e le sconfitte ancora brucianti. Ed ecco dipanarsi un affresco teatrale dove la vicenda personale s’intreccia alla storia e al costume, dove la luminosa carriera di uno sportivo viaggia attraverso la cronaca e la storia di un Paese: dalla campagna veneta degli anni Settanta ai nostri giorni, dai racconti di un’adolescenza complessata, alla formazione di uno sportivo e poi di un campione.

Lo spettacolo fa parte della stagione organizzata dallo Stabile dell’Umbria con il Comune, i biglietti si possono prenotare allo 075.57542222 (da domani, 17-20) e acquistare online su www.teatrostabile.umbria.it.