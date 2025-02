La Guardia di Finanza saluta Armando Gradone

Il prefetto di Perugia in visita al comando regionale Umbria della Guardia di finanza. Armando Gradone, in occasione della sua prossima cessazione dal servizio, è stato accolto nella caserma di via Settevalli con gli onori di rito dal comandante regionale, generale Francesco Mazzotta e dal comandante provinciale di Perugia, Gen. Carlo Tomassini. Il prefetto - che mercoledì ha anche accolto a Perugia il presidente della Repubblica Segio Mattarella - ha incontrato tutti i comandanti dei Reparti della provincia di Perugia, con i quali si è soffermato nel ripercorrere la positiva esperienza di collaborazione con il corpo nei cinque anni della sua permanenza nell’ufficio territoriale di governo di Perugia.

Al termine dell’incontro, che si è concluso con la tradizionale firma del Libro delle visite, il prefetto Gradone, riferisce il comando regionale delle Fiamme gialle, nel formulare un indirizzo di saluto ai miliari presenti, ha espresso vivo apprezzamento per il servizio reso dalla Guardia di finanza a tutela della sicurezza economico-finanziaria della collettività, in piena sinergia con le altre istituzioni, sia locali che nazionali, nella condivisione dell’obiettivo da perseguire che è quello del bene della collettività e della sua tutela.