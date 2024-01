La gru e i lavori fantasma: "Cantiere fermo da mesi. Disagi per i residenti"

C’è una gru piazzata in via Pozzo Campana, ferma da quasi un anno. E c’è un palazzo al civico 12 di sant’Ercolano che aspetta da tempo immemorabile di essere ristrutturato. La gru doveva servire proprio quel cantiere. Ebbene nessuno sa quali siano le sorti dell’immobile, un tempo di proprietà del Comune e poi ceduto ad una ditta che in cambio si sarebbe dovuta occupare del restyling dell’edificio e di altri lavori sempre per conto del Municipio. Sul caso è intervenuto anche il consigliere comunale Fabrizio Croce (Idee Persone Perugia). "La gru collocata a luglio tra via Campo Battaglia, via Solitaria e via del Bovaro è stata utilizzata solo una volta. Ad agosto – ha riferito Croce - è stata presentata una raccolta di firme da parte degli abitanti nella zona che denunciava sia la sospensione di un’area di cantiere che di fatto preclude l’utilizzo di molti degli stalli di sosta previsti nel piazzale ad uso dei residenti, sia le condizioni di dissesto del lastricato circostante, rifatto meno di 15 anni fa". Croce ha quindi chiesto all’esecutivo se agli uffici "siano noti i tempi di conclusione del cantiere, se sia

prevista la sostituzione del generatore elettrico attualmente posto alla base della gru, che non appare dotato di un sistema di attenuazione della rumorosità e se alla fine dei lavori sarà ripristinata la pavimentazione".

La risposta dell’assessore Otello Numerini. "Il 27 ottobre la ditta ha provveduto a richiedere il

rinnovo dell’occupazione di suolo pubblico fino a maggio, data prevista per l’ultimazione dei lavori". Ma di quali lavori si tratta? Di sicuro non degli interventi sullo stabile di sant’Ercolano, visto che è sparito il cartello informativo del cantiere. Forse di alcune operazioni nel palazzo comunale di via Oberdan?

"Si informa, poi, che, ormai da tempo – aggiunge Numerini – è stata richiesta la fornitura di energia elettrica in via Campo Battaglia per l’utilizzo della gru di cantiere che dovrebbe concretizzarsi a giorni. Per eventuali operazioni di uso della gru prima della fornitura suddetta la ditta sta provvedendo ad utilizzare un gruppo elettrogeno silenziato idoneo all’impiego presso i centri storici. Infine, si comunica che l’amministrazione comunale ha preventivamente richiesto, prima della concessione di autorizzazione ai lavori, una polizza fideiussoria a garanzia del ripristino della pavimentazione stradale a conclusione dei lavori".

Intanto arriva la buona notizia: i locali di Umbrò sarebbero stati acquistati dall’Arci, che a breve dovrebbe riaprire al pubblico con il servizio bar, supermercato e self service.

Silvia Angelici