"La grande festa". Cena e spettacolo con lo showman Butinar

Le Associazioni Mirò, Coraggio, Elce Viva e Nuova Elce, con il patrocinio del Comune, e in collaborazione con La città del sole, Legambiente e Fiab, organizzano venerdì e sabato “La grande festa”, al parco Rimbocchi con giochi per bambini, sport, spettacolo e musica. Tra le iniziative: torneo di beach volley, gonfiabili e animazione, passeggiata in mountain bike, incontro con le Istituzioni, deejay set anni ‘70-’80, cena domani alle 20, a seguire alle 21.30 lo spettacolo del cabarettista Gianfranco Butinar. Info 3271614836.