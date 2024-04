’La Giunta regionale prende in giro il settore ceramica’

PERUGIA - "La Giunta regionale continua a prendere letteralmente in giro gli operatori e le città della ceramica". E’ quanto rileva il vice presidente dell’Assemblea Legislativa Michele Bettarelli (Pd) che, in una nota, stigmatizza la reiterata mancanza di risorse da destinare alla legge sulla Disciplina dei percorsi della ceramica artistica". "In commissione – spiega il consigliere Dem – per la seconda volta consecutiva, la giunta regionale non è stata in grado di trovare 30 mila euro da mettere a copertura di una proposta di legge che è stata promossa in maniera bipartisan e pensata per sostenere un settore che rappresenta una delle eccellenze più importanti dell’artigianato artistico umbro, che coinvolge la promozione turistica di città importanti come Deruta, Gualdo Tadino, Gubbio, Orvieto, Umbertide, Città di Castello, Perugia, i loro 350mila abitanti e tutti i comuni umbri che potrebbero sviluppare una promozione turistica insieme a quelli di comprovata tradizione ceramica". "Appare dunque incomprensibile - conclude Bettarelli - come, a fronte del un lavoro svolto unitariamente in commissione, che ha prodotto una norma che rappresenta un primo passo verso azioni integrate di promozione turistica, si debba ritardare l’approvazione del testo a causa di una Giunta che evidentemente, non sa o non vuole, trovare poche decine di migliaia di euro all’interno di un bilancio regionale di circa 5 miliardi di euro".