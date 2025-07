La Finanza al campus di Protezione civile

Anche la Guardia di Finanza protagonista del campus della Prociv. Il progetto “Anch’io sono la protezione civile“, giunto alla quindicesima edizione, si pone l’obiettivo di accrescere nei giovani la consapevolezza del ruolo che ciascun cittadino può svolgere nella prevenzione dei rischi, nella tutela dell’ambiente e nella protezione della collettività. Attraverso attività didattiche e laboratori pratici, i giovani partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere più da vicino il sistema di protezione civile e i piani comunali di emergenza.

Particolarmente significativa è stata la partecipazione del capitano Elisa Renzi, comandante della Compagnia di Spoleto, che ha illustrato ai ragazzi i compiti e le attività specifiche della Guardia di Finanza, ponendo l’accento sui principi di legalità economica e sui valori di giustizia che guidano l’operato delle Fiamme Gialle. Numerose le domande rivolte dagli studenti, a testimonianza dell’interesse e dell’entusiasmo con cui i ragazzi hanno preso parte all’iniziativa.

Un’occasione preziosa per promuovere i valori della legalità, del rispetto delle regole e dell’impegno civile, elementi fondamentali per la crescita di cittadini responsabili e consapevoli. Il campo scuola si conferma così un importante strumento di educazione civica, in grado di coniugare momenti di apprendimento e attività esperienziali in un clima di partecipazione attiva e costruttiva.

"Questi incontri confermano l’importanza di affrontare tematiche educative sulla legalità fin dalla giovane età, - commenta la Guardia di Finanza - per contribuire a formare cittadini consapevoli e responsabili, pronti a costruire un futuro migliore".