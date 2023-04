La ’Fiera verde’ fa sbocciare il centro storico

MARSCIANO – Fiera Verde, nel centro storico di Marsciano: è in programma oggi dalle 9 alle 20. La manifestazione fieristica dedicata al florovivaismo, tra le più importanti a livello regionale, è giunta alla 23ma edizione e riprende dopo tre anni di stop a causa della pandemia. Decine di espositori, che andranno ad occupare le vie e le piazze del centro cittadino con l’offerta di prodotti agricoli e agro-alimentari, piante e fiori di ogni genere, attrezzature per l’agricoltura e il giardinaggio. Presenti anche stand enogastronomici, con la degustazione e la vendita dei prodotti tipici locali, a Km zero e biologici. Un’area della fiera sarà dedicata all’hobbistica con prodotti d’epoca, artigianato artistico, collezionismo, e molto altro. Spazio anche all’associazionismo locale e regionale dove sarà possibile approfondire la dimensione del volontariato sociale.