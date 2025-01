La fiaba di Tarli emoziona gli anziani: "Evento in linea con la mission del Centro"

Pomeriggio in allegria per gli ospiti della residenza per anziani “Volumni“ di Ponte San Giovanni, dove si è esibita l’artista Nicoletta Tarli, con lo spettacolo Fàntasia. "Queste iniziative contribuiscono al mantenimento e all’implementazione delle capacità cognitive e fisiche degli ospiti - dichiara il presidente della struttura Michele Tegliucci - e favoriscono momenti di intrattenimento e socializzazione, arricchendo l’esperienza di vita all’interno della residenza".

In questo contesto Tarli ha trovato la location ideale per portare in scena Fàntasia, riuscendo a coinvolgere tutti i “nonni“ presenti. "Al Volumni gli ospiti godono di alloggio e ristorazione; con assistenza di base diurna e notturna nell’espletamento delle normali attività quotidiane compreso il servizio infermieristico. L’evento si è sposato con la missione della struttura - conclude Tegliucci - che ha come obiettivo quello di garantire agli anziani che vi abitano una dimensione di vita autonoma, caratterizzata da un significativo scambio sociale e umano, attraverso occasioni di vita comune e di integrazione sociale nella comunità".

Con l’occasione, è stata festeggiata la centenaria Carla Ramella che ha ricevuto un caloroso abbraccio dalla sindaca Vittoria Ferdinandi e dall’ex sindaco Andrea Romizi.