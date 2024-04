La Festa di Liberazione si celebra sul monte Pausillo

È il simbolo della lotta di liberazione di un vasto territorio. I sindaci del Trasimeno hanno scelto ancora una volta il Monte Pausillo per commemorare - oggi - la Liberazione del Nazifascismo. I primi cittadini del lago e rappresentanti di Anpi Trasimeno si ritroveranno nella pineta del Pausillo, presso il cippo innalzato in onore della Brigata Risorgimento. Da sei anni il cippo realizzato in questo punto rappresenta il monumento dedicato alla Brigata partigiana “Risorgimento“, formazione in cui militarono 220 partigiani, in maggioranza contadini e operai del posto, militari sbandati e giovani renitenti alla leva. Operò nell’area del Trasimeno sud-ovest tra il 1943 e il 1944 e si distinse nella cosiddetta ‘Battaglia del Trasimeno’, impedendo ai tedeschi di arroccarsi sulla cima del Pausillo. Alla cerimonia alle 11.30 prenderanno parte i sindaci di Paciano Riccardo Bardelli, di Castiglione del Lago (e presidente dell’Unione dei Comuni) Matteo Burico, di Città della Pieve Fausto Risini, di Panicale Giulio Cherubini, di Piegaro Roberto Ferricelli, il sindaco di Magione Giacomo Chiodini e i rappresentanti Anpi. Una cerimonia per ricordare l’attualità dei valori della Resistenza a cui seguirà un momento conviviale e di ristoro e musica dal vivo. Da Moiano e Città della Pieve sono organizzate anche camminate per raggiungere il Monte Pausillo.