La Festa del donatore. L’Avis celebra i volontari. Ecco i nomi dei premiati

Avis Gubbio è pronta a festeggiarsi. A partire dal pomeriggio odierno si svolgerà la 69° edizione della Festa del donatore, che vivrà momenti di grande emozione. Nel corso di tutto il 2022, l’Avis Gubbio ha fatto registrare un dato assolutamente promettente, toccando quota 1.800 donazioni, che hanno permesso al sodalizio di collocarsi al terzo posto in Umbria per quantità di emoderivati donati. Tornando alla giornata di oggi, alle 18, dopo la messa – prevista per le ore 16:30 nella chiesa di San Secondo – si riunirà l’assemblea dei soci alla quale interverranno, oltre al presidente Loris Ghigi, anche il sindaco Stirati e il vescovo Paolucci Bedini, e nel corso della quale saranno premiati gli avisini in base al numero di donazioni effettuate nel corso della loro iscrizione all’associazione. A ricevere il premio rame, assegnato a chi ha donato almeno otto volte, saranno in 54; a ricevere quello argento – almeno 16 donazioni, saranno in 40, mentre in 30 riceveranno l’argento dorato per le 36 donazioni effettuate.

A ricevere il premio oro dopo le almeno 50 donazioni saranno Alessandro Alunno, Riccardo Bedini, Andrea Brunetti, Giacomo Calzuola, Maurio Carubini, Carlo Damiani, Marco Finocchiaro, Livia Manuali, Sara Marchi, Attilio Mariani, Mischianti Angelo, Fabio Pascolini, Mauro Pierini, Matteo Venarucci. Il premio oro con rubino, per chi ha superato le 75 donazioni, andrà invece a Giuseppe Biagiotti, Massimo Boccucci, Carmine Camposano, Luigi Gaggiotti, Mauro Pannacci.

Maurizio Casoli e Moreno Fiorucci hanno invece raggiunto le 100 donazioni e riceveranno il premio con smeraldo. Menzioni speciali per Gabriele Damiani, Linda Ercoli e Francesca Pifari. Nel corso dell’assemblea, che si svolgerà presso i locali soprastanti la chiesa di San Secondo, saranno premiati anche il donatore e la donatrice più giovane e più anzianoa, oltre al premio “Amico dell’Avis” che quest’anno sarà assegnato al pilota automobilistico eugubino Gianni Urbani.

La giornata si concluderà poi con la cena sociale presso il ristorante “Montegranelli”.