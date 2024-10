La ’Festa del Donatore’ dell’Avis ha celebrato i settant’anni

GUBBIO – Si è conclusa ieri la due giorni di eventi per festeggiare il 70° anno di vita della Festa del donatore di Avis Gubbio. Il 25 ottobre presso la biblioteca del Polo Liceale "G. Mazzatinti" si sono tenuti due convegni dal titolo "Donare e donarsi: verso un’etica del futuro" e "Diventare donatore di sangue: le motivazioni che sostengono la scelta", al termine dei quali il pubblico è potuto intervenire con i moderatori. Ieri, invece, il programma è partito nel pomeriggio con l’esibizione degli Sbandieratori accompagnati dalla "sonata" del Campanone, per poi proseguire con la sfilata che da via XX Settembre è arrivata presso la chiesa di San Pietro dove è stata celebrata la santa messa.

Al termine della liturgia i partecipanti si sono spostati presso il Park Hotel ai Cappuccini per l’assemblea dei soci Avis e la consegna delle medaglie di rame, argento, argento dorato, oro e oro con rubino.

A concludere il tutto, sempre presso il Park Hotel di via Tifernate, la giornata si è conclusa con la cena conviviale che ha riunito soci e familiari .