La ’Festa del Bosco’. Montone celebra i 40 anni di eccellenza e territorio

E sono 40: tanti infatti gli anni da quando Montone, per la prima volta presentò la sua "Festa del bosco", tanto imitata ma mai raggiunta, a causa della bellezza della "location", la qualità dei prodotti, lo spessore culturale delle iniziative e, nel tempo, lo straordinario numero di presenze. La kermesse autunnale inizierà giovedì prossimo per terminare domenica 3 novembre con un cartellone ricco di degustazioni, spettacoli e musica visite guidate, passeggiate a piedi e a cavallo, arte e artigianato, approfondimenti culturali. L’evento, nato per valorizzare le produzioni autoctone degli artigiani e i prodotti del bosco e sottobosco, conta una cinquantina di espositori ed una apertura al pubblico lunghissima, dalle 10 alle 22. L’inaugurazione si terrà giovedì alle 18.00 in piazza con il concerto junior band della Filarmonica Braccio di Montone e dell’orchestra Bohemien; Iniziative si terranno al Museo San Francesco per Halloween, a partire dalla visita animata guidata "Santi da paura", degli studenti della scuola ‘G.Polidori’ alle 16.30 e ‘Storie spaventose per veri coraggiosi’, dalle 21.00 alle 2200.

Venerdì 1 novembre escursione ‘Sulle orme di Ghadge, Pieve de’ Saddi", con partenza alle 8.00 per un percorso di 27 km in e-bike. Altra escursione storico-naturalistica sabato 2 novembre attraverso la valle del Carpina (per entrambe info al 348.6014398); domenica passeggiata a cavallo e visita alla Rocca d’Aries (info Letizia, 329.7438980). Tanti gli appuntamenti dedicati ai bambini; dai giochi al teatro di strada, i laboratori fino alla giostra ecologica a pedali. Spazio poi alla cultura con il convegno "Resilienza e sviluppo nelle aree rurali: prospettive e buone prassi nella nuova programmazione comunitaria" in cui sarà presentato il Piano di azione locale Gal Alta Umbria. Saranno poi presentati i libri della food blogger Monica Pannacci, ‘Provalo perché è buonissimo!’ e di di Roberto Rossi ‘La regola del tre’. Domenica alle 11 al Chiostro San Francesco, la conferenza ‘Comunità degli olivi originali dell’Alta valle del Tevere, slow food per la Gentile di Montone’. Non poteva poi mancare il "re tartufo": domenica alle 10.00 ricerca del prezioso frutto, insieme ai tartufai di Montone.

Pa.Ip.