La festa dei rioni: tradizione, sport e giochi. In quattro si sfideranno per il Coppone

A San Martino in Campo da oggi al primo giugno prende il via la Festa dei Rioni: il paese tornerà ad essere colorato dai vessilli e dalle bandiere dei vari rioni. Una festa che nasce come manifestazione ludico e sportiva nei primissimi anni ’80 in onore della Madonna della Scala protettrice del paese. La formula piace e coinvolge ed arriva ai giorni nostri.

I quattro Rioni in cui il paese è diviso Fondicchio, Fondaccio, Logge e Cipressi, si affrontano in appuntamenti sportivi per decretare il vincitore finale e mettere in palio ogni anno “il coppone”. Negli anni più di una volta la manifestazione è stata sospesa, per poi rinascere nel 2013 grazie all’entusiasmo di tanti giovani, che, spinti dalla voglia e dalla nostalgia di avere una festa paesana, hanno ripreso le redini dell’organizzazione dando vita al comitato “Asd Rioni San Martino in Campo”.

La kermesse prevede momenti religiosi (benedizioni dei colori in onore della Madonna della Scala), momenti folkloristici (sfilata per le vie del paese), manifestazioni sportive (staffetta, calcio a 7, pallavolo, corsa podistica, tornei di tennis e padel) e momenti di aggregazione per i grandi e per i più piccoli (minirions, gara di canto). Si inizia stasera 20.30 con la messa, benedizione dei colori e processione. Domani alle 18.30 la sfilata.