La Festa dei Ceri “avanza“. Nuove nomine nel week end

GUBBIO - Per il secondo weekend di fila è stata l’atmosfera ceraiola a fare da padrona la città eugubina. Tra venerdì 17 e sabato 18 sono stati scelti altri protagonisti per la Festa dei Ceri Mezzani e per quella dei Ceri Piccoli. Nella serata di venerdì è toccato ai giovani sangiorgiari, che nelle elezioni di venerdì sera presso la taverna di via Cristini, tra i candidati Martino Mosca e Davide Anastasi della manicchia di Sant’Agostino-San Pietro, hanno preferito il primo. La giornata di rilievo, per i santubaldari, è stata invece quella di sabato. Nel pomeriggio, alle ore 15, è stato estratto dal “bussolo“ il capodieci per il cero piccolo: sarà Lorenzo Lazzari, della manicchia di Ponte D’Assi. Dalle 16 alle 19, invece, si è effettuata la votazione per il capodieci del cero mezzano. I due candidati, entrambi della manicchia di Padule, erano Riccardo Lilli e Pietro Ragnacci: a spuntarla è stato il secondo, con un distacco di appena 10 voti (99-89), andando così a completare il trittico dei capodieci di Sant’Ubaldo per la Festa del 15 maggio, del 25 maggio e del 2 giugno. Da sottolineare poi come entrambe le votazioni – per il cero mezzano – si siano effettuate in un clima di grande serenità, unione e condivisione.