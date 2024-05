La Famiglia dei Santubaldari festeggia il 50° anniversario

GUBBIO – Mentre la città sta per lasciarsi alle spalle il periodo della Festa dei Ceri, la Famiglia dei Santubaldari è pronta a festeggiare un importante traguardo: il 50° anniversario della fondazione della famiglia ceraiola. Per l’occasione, domani sabato si terrà una conferenza alle ore 16 presso la Sala Trecentesca di Palazzo Pretorio, nel corso della quale interverranno tre relatori per approfondire sotto diversi ambiti il tema della Festa e della Famiglia dei ceraioli del Santo Patrono. Il primo a prendere la parola sarà l’avvocato Ubaldo Minelli, da pochi mesi rieletto presidente della Famiglia dei Santubaldari per un altro mandato, che sarà protagonista di un intervento dal titolo “La Famiglia dei Santubaldari ieri e oggi”, ripercorrendo le origini e l’evoluzione dell’associazione negli anni. Sarà poi il turno del prof. Piergiorgio Giacchè, antropologo dell’Università di Perugia che parlerà de “I Ceri tra rito, gioco e festa”. A chiudere le danze sarà invece il prof. Raniero Regni, pedagogista alla “L.U.M.S.A.” di Roma, con un intervento dal titolo “Ceri e stagioni della vita”. Un appuntamento dove cultura e folklore si uniscono per dare sempre più sfaccettature alla amata Festa dei Ceri.