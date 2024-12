La Fabbrica di Cioccolato. Sarà un Natale speciale

Tra le sorprese di quest’anno sotto l’albero di Natale anche la Fabbrica di Cioccolato che aprirà nel centro storico da oggi e fino a domenica 15 dicembre. Un magico allestimento che trasporterà le famiglie con i bambini nel mondo immaginario reso celebre dalla letteratura e dal cinema. La Fabbrica sarà allestita - nell’ambito del calendario di eventi “Natale in città“ - in piazza Costa e sarà riempita da colori e fantasia, dove i più piccoli saranno circondati da caramelle, marshmallow giganti, cioccolatini con l’arrivo di giocolieri, trampolieri, equilibristi, artisti comici e spettacoli di magia.

Laboratori ed esibizioni in programma tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. I bambini saranno fatti accomodare su tronchetti di legno e potranno creare piccoli oggetti, come braccialetti o gadget e partecipare alle numerose attrazioni in programma (quizzoni e giochi con animatori). Tornano questo fine settimana anche gli ambulanti di Forte dei Marmi domani a piazzale Ferri con le “boutique a cielo aperto“ del consorzio commerciale presieduto da Andrea Ceccarelli (orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle ore 8 alle ore 19). Ma sono tante le iniziative nel territorio in questi giorni.

A Umbertide nel programma di Natale alcuni mercati speciali: domani il “Mercato della Terra“ con Slow Food Alta Umbria; dalle ore 10.30 sarà possibile degustare alcune preparazioni gastronomiche eseguite con gli ingredienti reperiti direttamente dai piccoli produttori presenti a cura della condotta Slow Food Alta Umbria.

Domenica invece il Mercato di Natale, dalle ore 9 in Piazza Caduti del Lavoro con l’accensione dell’Agrialbero, un albero di Natale realizzato con mezzi agricoli, lungo la strada statale 416 di Niccone all’altezza di località Molino Vitelli. Alle 15 il posizionamento dei mezzi e alle 17 circa l’accensione.