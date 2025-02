La donna tra letteratura, arte, musica e cinema . Anche Dacia Maraini nell’evento pubblico a Perugia

Una giornata tutta al femminile dedicata alle grandi donne che si sono distinte nelle varie espressione dell’arte e della cultura, ma anche a chi è rimasta nell’ombra: donne protagoniste di grandi imprese alle quali la storia non ha dato la giusta rilevanza e donne che invece hanno avuto successo e si sono fatte largo in un mondo che era di dominio maschile. Di tutte loro si parla nel bell’incontro “La figura femminile in letteratura, arte, musica, cinema e non solo“ che si tiene domani alla Sala dei Notari, a ingresso libero. L’appuntamento è dalle 10.30 alle 13 e poi dalle 17 alle 19 con personalità di prestigio e esperti di letteratura, di musica, di pittura, di cinema. A introdurre gli incontri con i relatori sarà Annamaria Romano, presidente dell’Associazione Culturale Clizia, sempre in prima fila nell’organzzazione di eventi letterari e culturali.

A raccontare le mille sfumature della figura femminile saranno la la sindaca Vittoria Ferdinandi, Dacia Maraini (nella foto), scrittrice amatissima, tra le voci più autorevoli e conosciute della letteratura contemporanea, che torna a Perugia dopo la trionfale presentazione, un anno fa proprio alla Sala dei Notari del suo libro “Vita mia. Giappone 1943. Memorie di una bambina italiana in un campo di prigionia“. E poi Francesca Cencetti, artista e poetessa, Fabio Melelli, critico cinematografico, docente di cinema italiano nel mondo all’Università per Stranieri e membro della Commissione Cinema del Ministero della Cultura, Sandro Allegrini, giornalista, Giuseppe Fabiano, psicologo e psicoterapeuta con interventi moderati da Arianna Voto, giornalista Rai. Ci sarabnno anche gli studenti dell’Istituto Giordano Bruno, del Liceo scientifico Alessi, del Liceo classico Mariotti e del Liceo artistico Bernardino di Betto: i ragazzi presenteranno riflessioni e ricerche su personaggi femminili della storia, antica e contemporanea.