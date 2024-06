’La Don Milani informa’: festa per il giornalino creato a scuola

PANICALE – Piccoli giornalisti crescono. L’anno scolastico ha visto le classi della Scuola primaria "Don Milani" di Tavernelle cimentarsi in una nuova attività: la redazione di un giornale di plesso. Su proposta di alcune docenti e grazie alla entusiastica partecipazione degli alunni è nato "Nel cuore delle notizie – La Don Milani informa", strumento di informazione che porta all’esterno il ricco vissuto dell’ambiente scolastico. "Questo giornale – spiega la referente del progetto, Laura Lembo - ha lo scopo di favorire la lettura, la scrittura ed altre forme di espressione come processo comunicativo; di promuovere una propria identità culturale sul territorio, di far conoscere le attività esperienziali vissute a scuola, ma anche e soprattutto cooperare attraverso modalità diverse per un obiettivo comune". A motivare ulteriormente i "giornalisti in erba" anche uno spazio riservato alla redazione, dotato di postazioni funzionali acquistate grazie a fondi Pnrr. Una esperienza pilota per la don Milani di Tavernelle, strutturata sia in formato digitale che cartaceo.