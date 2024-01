La corsa di San Costanzo Atleti in gara : "Una competizione dedicata al patrono"

Luminaria, celebrazioni religiose, grande fiera al Borgo bello, degustazione del torcolo e adesso anche una corsa: il patrono più amato dai perugini, il santo Costanzo, adesso viene onorato anche attraverso una manifestazione sportiva. Così, lunedì 29, giorno della festa, torna in corso Vannucci e piazza IV Novembre la corsa di San Costanzo, giunta alla terza edizione. La competizione, organizzata dalle società Atletica Perugia Team, Arcs Perugia, Atletica Capanne, Csain Perugia, Avis Perugia, Grifo Runners Perugia è riservata al settore giovanile e promozionale della Fidal.

Alessandro Sorci, presidente di Atletica Team Perugia e delegato Fidal, presente l’assessore allo sport Clara Pastorelli, ha posto l’accento su tre termini. Il primo è "coralità: non era scontata – ha detto – la presenza di tutte le società perugine intorno a questo tavolo, ma sta diventando una piacevole abitudine che ci consente di lavorare meglio ai progetti sportivi. Il secondo termini è radici: nonostante il lavoro corale, ciò non

compromette minimamente le peculiarità di ogni singola società bensì le valorizza. Infine, la novità dell’edizione 2024 è la gratuità della partecipazione alla gara, voluta per dare un segnale di apertura e coinvolgimento". Come iscriversi? C’è il servizio on line della Fidal. Per la sola categoria dei pulcini occorre inviare una mail all’indirizzo [email protected]

Il termine per le iscrizioni scade venerdì alle 20. Ritrovo degli atleti alle 15 in piazza Grande e poi via alle gare.

"Sono felice – ha sottolineato l’assessore Pastorelli – perché oggi per questa terza edizione della corsa è riunita tutta l’atletica perugina, un’atletica di qualità".

Silvia Angelici