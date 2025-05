La cocaina nei barattoli di marmellata: arrestato

Un uomo di 59 anni originario di Città di Castello, dipendente della Provincia di Perugia, è stato arrestato a Umbertide nella serata di giovedì 29 maggio poiché trovato in possesso di 44 grammi di cocaina (l’ipotesi di reato è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti). Ad agire sono stati i carabinieri che hanno fermato il cinquantanovenne nei pressi di via Ginestrella, a bordo di una moto. Un piccolo quantitativo di droga, confezionata in un involucro del peso di neanche due grammi, è stato inizialmente sequestrato nel portafogli custodito all’interno della borsa da serbatoio. I militari dell’Arma hanno poi proseguito a indagare con una perquisizione nell’abitazione dell’uomo dove hanno trovato altra droga (sempre cocaina) che era stata occultata all’interno di due barattoli di marmellata. Nel corso delle verifiche nella casa dell’indagato è stato trovato e posto sotto sequestro anche un bilancino di precisione. Ieri mattina nel corso del processo per direttissima il reato inizialmente contestato dalla Procura di Perugia è stato riqualificato (giudice Alberto Avenoso) in "fatto di lieve entità". Tuttavia è stato convalidato l’arresto e il tribunale ha imposto al 59enne l’obbligo di dimora nel comune di Umbertide e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La prossima udienza sul caso è stata rinviata al 5 giugno prossimo quando la difesa dell’uomo potrebbe chiedere il patteggiamento.