La città si tinge di rosa Arriva il ’’Giro d’Italia’’ Raffica di big del ciclismo

Scuole di ogni ordine e grado del territorio chiuse e provvedimenti alla viabilità lungo il percorso attraversato domani, sabato, dalla 8° tappa Terni – Fossombrone dell’edizione 106 del Giro d’Italia 2023. Il passaggio del Giro a Foligno è previsto intorno alle 13 dopo che la corsa in Rosa proveniente dal territorio del Comune di Trevi percorrerà via delle Industrie, Via Santocchia, via Roma viale Mezzetti (dove, all’altezza della Caserma Gonzaga è fissato il traguardo volante), piazza Unità d’Italia, Via Cesare Battisti, via IV Novembre incrocio viale Firenze, curva a destra per immettersi in via Mameli (dove la corsa potrebbe sostare a causa del passaggio a livello ferroviario), proseguire fino a San Giovanni Profiamma, rotatoria per immettersi di nuovo sulla Flaminia in direzione Valtopina, Nocera Umbra. Nelle vie più importanti interessate al transito del Giro d’Italia, il divieto di circolazione inizierà dalle 10.45 fino alle 13 e comunque fino al definitivo passaggio della corsa. L’ultimo arrivo a Foligno del Giro era avvenuto nel 2021 ed è grande l’attesa dei tanti appassionati. Ad attirare l’attenzione c’è anche la presenza dei tanti big del ciclismo internazionale, che saranno preceduti della caratteristica e pittoresca carovana pubblicitaria che transiterà in Corso Cavour e Largo Carducci, dove sosterà per circa un quarto d’ora. Per tornare agli appassionati del grande ciclismo, nella circostanza sono dispiaciuti per il ritiro di Valerio Conti, il corridore laziale ma di origini montefalchesi, che in passato per oltre una settimana ha indossato la ‘maglia rosa’ di leader della classifica, martedì si è ritirato a causa di brutta caduta. Ma gli appassionati delle due ruote potrebbero rivedere Conti in occasione dell’edizione del Giro d’Italia del 2024, quando Foligno potrebbe essere la sede di arrivo o partenza di una tappa della Corsa in Rosa. Ipotesi confermata sottovoce dai vertici della Rcs in occasione dell’arrivo a Foligno della Tirreno Adriatico dello scorso 8 marzo.

In occasione della tappa “Terni-Fossombrone”, domani saranno adottati provvedimenti anche a Spoleto: la strada statale Flaminia 3 verrà chiusa al traffico dalle ore 9.30 alle ore 13. Per raggiungere Foligno-Perugia è utilizzabile lo svincolo in uscita dalla SS 685 Tre Valli Umbre, direzione Foligno-Perugia, mentre per raggiungere Terni sarà necessario proseguire in direzione Valnerina (galleria Forca di Cerro). A Spoleto l’uscita degli studenti degli Istituti secondari di II grado in concomitanza del passaggio dei ciclisti comporterà l’impossibilità di transito dei mezzi, pubblici e privati, adibiti al trasporto dei ragazzi verso la SS3 Flaminia e per questo nella città del Festival è stata disposta la chiusura degli Istituti secondari di II grado.​