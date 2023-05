La città si blocca e aspetta il ’Giro’

Domani viabilità in centro stravolta e chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, con sospensione anche delle attività universitarie, per la partrenza da Terni dell’ottava tappa del Giro d’Italia (nella foto un passaggio del Giro a Terni), con arrivo a Fossombrone. Il sindaco ha emesso l’ordinanza che sospende per domani "i servizi per la prima infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private del territorio comunale, inclusa l’Università". "Non potranno essere garantiti i servizi di polizia locale - si legge nel provvedimento _ relativamente al regolare accesso e deflusso dei bambini, alunni e studenti alle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, ivi compresi università e servizi per la prima infanzia; molti plessi scolastici sono comunque chiusi nella data predetta per l’allestimento dei seggi elettorali per le elezioni amministrative dei giorni domenica 14 e lunedì 15 maggio". "L’ordinanza - spiega il Comune _ è stata emanata per evitare criticità nel raggiungimento delle scuole a seguito dei provvedimenti di limitazione del traffico veicolare che coinvolgeranno anche i mezzi pubblici durante lo svolgimento della tappa del Giro d’Italia". La partenza è prevista alle 11.50 di sabato in piazza della Repubblica, sulla direttrice Corso Tacito, Via Mazzini, Borgo Bovio, Flaminia verso Spoleto. Previsti, ovviamento, divieti di transito e sosta anche nelle aree limitrofe.