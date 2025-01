La città rende omaggio alle Fere. A ’100 anni di tifo rossoverde’ sfilata di tifosi, cimeli e grandi ex

Questo pomeriggio si conclude "100 anni di tifo rossoverde", la tre giorni di eventi in svolgimento presso il PalaSì di Piazza della Repubblica. Molto pubblico di ogni età ai dibattiti e agli amarcord con ex calciatori delle Fere e giornalisti coordinati da Christian Almadori e Marco Barcarotti, alle cerimonie di consegna del premio "Io sono una persona per bene" a Riccardo Zampagna e al Centro Coordinamento Ternana Clubs. Grande interesse anche per i 120 storici scatti della mostra fotografica di Enrico Valentini curata dall’associazione "Tempus Vitae" e per i cimeli storici che ripercorrono tante indimenticabili pagine della lunga storia delle Fere. Non mancano i gadget, i saluti online, area food-beverage anche con vino e porchetta per tutti.

"Le prime due giornate sono state bellissime – commenta Sauro Pellerucci presidente di PagineSì Spa che ha organizzato l’evento in collaborazione con calciofere.it – e speriamo lo sia anche quella conclusiva. Immaginavamo che Terni fosse in grande attesa di poter festeggiare il centenario della squadra di calcio. La Ternana è infatti un bene-valore, una certezza, che da sempre unisce tutti, nelle vittorie e nelle sconfitte, in una città che si divide su molti temi e che a volte sembra vivere delle insicurezze. Abbiamo voluto questo evento, che è una festa dei tifosi, organizzandolo anche in modo abbastanza rapido se si pensa che la macchina organizzativa si è messa in moto lo scorso novembre insieme ad associazioni di volontariato, tifosi, al PalaSì che gestisce i locali e a PagineSì i cui dipendenti si sono messi a disposizione. Non mi aspettavo questo tipo di partecipazione ed è stata veramente una gran bella cosa".

Il programma odierno prevede (ore 15-18), incontri-dibattiti con gli ex rossoverdi Franco Selvaggi, Giovanni Masiello, Nicola Traini, Franco Liguori e Fabrizio Fabris, i club dei tifosi, lo spettacolo "Ferelandia-Tripudio rossoverde" di e con Stefano De Maio. La mostra fotografica sarà aperta anche dalle ore 10 alle 13.

Augusto Austeri