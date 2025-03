La città raccontata dal passato

Un otto marzo nel segno della storia. Per domani è prevista una speciale visita guidata al Foro romano e al Museo archeologico, alle 15, intitolata “Asisium: le donne raccontano la città“, dedicata ad alcune figure femminili la cui identità è stata ricostruita attraverso urne cinerarie, steli e iscrizioni monumentali. La visita guidata di domani è promossa da Opera Laboratori, società che gestisce i musei civici. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione: 075 8138680. Il costo è di 5 euro a persona, oltre al biglietto d’ingresso. Sono previste riduzioni per i ragazzi ed è gratuita per bambini con meno di 8 anni, studenti universitari, over 65, persone con disabilità e residenti nel territorio comunale. Saranno protagoniste alcune donne, come ad esempio Petronia, che aveva ricevuto un’ingente eredità dal fratello utilizzata per completare l’anfiteatro romano, i cui resti sono ancora visibili. O Mimisia Dionisia, una sarta così passionata e orgogliosa del proprio mestiere da volerlo ricordare sulla sua lapide. E ancora Tettiena Galene, liberta che aveva voluto celebrare il suo riscatto dalla schiavitù attraverso la costruzione di un piccolo tempio tetrastilo, il cui basamento è ancora perfettamente conservato all’interno del Foro. Tutte figure di donne impegnate nella vita pubblica, nelle relazioni sociali e nel lavoro, che raccontano una città inedita: l’Assisi romana.