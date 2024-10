La città e il Giubileo. Itinerario con Roma

Orvieto tra le esperienze proposte da Opera Romana Pellegrinaggi per il prossimo Giubileo 2025. Sono state presentate nell’Appartamento Papale del Palazzo Lateranense a Roma le attività, i pellegrinaggi verso le principali mete religiose e i grandi itinerari che saranno proposti nell’Anno Santo da Opera Romana Pellegrinaggi, l’organo della Santa Sede alle dirette dipendenze del Vicariato di Roma che organizza tour e accompagna i pellegrini lungo i percorsi in tutto il mondo. Presenti, tra gli altri, monsignor Baldo Reina, vicario generale della Diocesi di Roma, e la neo direttrice direttrice dell’Ufficio per la pastorale del pellegrinaggio del Vicariato di Roma – Opera romana pellegrinaggi, suor Rebecca Nazzaro. Tra le proposte l’itinerario “Roma e Orvieto: l’esaltazione e il coinvolgimento nell’arte spirituale“ che dalla Capitale porta a esplorare le bellezze della Città del Corpus Domini a partire dal Duomo e dal Pozzo di San Patrizio. Il percorso è inserito all’interno de “Le meraviglie dell’Italia Cristiana“ proposte da Opera Romana Pellegrinaggi ed è frutto anche del rinnovato accordo tra Orp e Carta Unica Orvieto. "Per noi Orvieto è il Miracolo Eucaristico e il Duomo – ha detto nella presentazione delle attività il vice direttore dell’Ufficio pellegrinaggi di Orp, Pietro Antonelli – e l’obiettivo non è solo far visitare Orvieto ai pellegrini che arriveranno a Roma ma anche offrire loro la possibilità di fermarsi in questa meravigliosa città e poi venire nella capitaleA. In questo senso il prossimo step a cui si lavora è la creazione di un prodotto ad hoc per il Giubileo che colleghi Orvieto e Roma con l’abbinamento tra la Carta Unica e la Omnia Card.