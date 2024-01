La città diventa un set. Tutto pronto per “L’albero dei limoni“

ORVIETO - Gli scorci di Orvieto si trasformeranno in un angolo di Varsavia per il film “The Lemon Tree – L’albero di limoni“. Martedì 23 e mercoledì 24 gennaio si terranno in città le riprese della commedia gastronomica diretta dal regista Bruno Colella e prodotta dalla società Eskimo con Bronx Film, Pfa Films, An.Tra.Cine e Minerva Pictures che cura anche la distribuzione internazionale. Sul set di Orvieto i due protagonisti Ninni Bruschetta, l’attore siciliano interprete di Duccio Patanè nella serie cult “Boris“, e Roberto De Francesco. Con loro anche la giovane Denise Tantucci, conosciuta dal grande pubblico per le partecipazioni ad alcune popolari serie tv (Don Matteo 9, Un medico in famiglia, Braccialetti rossi, Fuoriclasse). Nel cast figurano inoltre Giulio Scarpati, Nino Frassica, e due attrici molto popolari in Polonia Anna Cieslak e Marieta Zukowska. Nel ruolo di loro stessi il noto critico gastronomico Luigi Cremona e quattro grandi chef, Filippo La Mantia, Gino Sorbillo, Dario Cecchini e l’orvietano Gianfranco Vissani.