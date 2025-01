La città arriva su Striscia la Notizia. Capitan Ventosa risolve il caso

Un problema di onde e di interferenze, capace di creare problemi a uno dei tanti aspetti della vita moderna e di mandare in tilt tutti i dispositivi che ormai si basano sui telecomandi. E’ il caso con cui si sono trovati a fare i conti alcuni cittadini di Foligno, finiti loro malgrado protagonisti della puntata di mercoledì sera di “Striscia la Notizia“. Il tg satirico di Antonio Ricci, programma televisivo di punta di Canale5, ha affidato il caso ad un inviato specialissimo, “Capitan Ventosa“ e al suo radio team.

Il problema che ha illustrato la signora, da un quartiere residenziale nell’immediata periferia cittadina, era che da settimane i suoi telecomandi per aprire l’auto o per aprire il cancello di casa non riuscivano a funzionare. Un problema non grave ma senza dubbio fastidioso, in un periodo storico nel quale tutto viene affidato alla tecnologia, a cominciare proprio da vettura e cancello d’ingresso. La questione peraltro non era relativa solo alla signora ma a tutto il quartiere. Da qui la richiesta dell’intervento speciale di Capitan Ventosa, che a quel punto ha chiamato in causa il suo team con tanto di strumentazione specifica per intercettare eventuali interferenze e onde provenienti da altri palazzi e abitazioni limitrofe.

Proprio grazie a questa particolare ricerca, è avvenuta la scoperta dell’interferenza, che partiva da un sistema antifurto installato in un’abitazione poco distante. L’antifurto, per un guasto alla programmazione, trasmetteva onde continuamente inibendo i telecomandi di tutto il quartiere. A quel punto è scattato l’intervento del radio team e la situazione è tornata alla normalità, con tanto di ringraziamento finale che la signora ha rivolto nei confronti dei famosi inviati.

Capitan Ventosa è Fabrizio Fontana. Dal 2014 è un personaggio che veste l’attillata tutina di chi, con il proprio tormentone ‘mi stimo e mi incoraggio’ risolve le magagne in tutta la penisola. Non è la prima volta che Foligno è al centro dell’attenzione dei programmi Mediaset. Nell’ultimo periodo la trasmissione di Mario Giordano, “Fuori dal coro“, si era occupata in particolare di alcuni disservizi legati alla gestione della sanità sanità territoriale.

Alessandro Orfei